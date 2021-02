Grippe aviaire H5N8 : un premier cas de transmission à l'humain, faut-il s'inquiéter ?

Depuis le printemps dernier, de nombreux cas de grippe aviaire de type H5 ont été identifiés en Russie et au Kazakhstan. La raison ? Ces régions abritent de nombreux oiseaux migrateurs. Le virus de la grippe aviaire sévit actuellement dans plusieurs pays européens, dont la France, où des millions d'animaux ont été abattus pour arrêter sa progression. Au total, 461 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène ont été confirmés depuis le déclenchement de la crise en novembre. Selon le site Natura-Sciences , le virus H5N8 était considéré comme non transmissible à l'Homme.

Alors doit-on s'inquiéter ? Si la souche H5N8 a "franchi la barrière inter-espèce" en se transmettant de l'oiseau à l'homme, "ce variant du virus ne se transmet pas d'une personne à l'autre à l'heure actuelle", selon Anna Popova. Elle a estimé que cette détection "donne au monde entier le temps de se préparer" en créant des tests et un vaccin, "dans le cas où ce virus deviendrait plus pathogène et plus dangereux pour l'homme et acquière la capacité d'être transmis de personne à personne". Le laboratoire d'État russe Vektor, à l'origine de la découverte, a également estimé qu'il faut "aujourd'hui commencer à développer un système de test qui permettra de détecter rapidement les cas de cette maladie chez l'homme" et de "commencer le travail" en vue d'un vaccin.