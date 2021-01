Grippe aviaire "hors de contrôle" dans le Sud-Ouest : 350.000 canards abattus

"Nous demandons un vide sanitaire (une période sans animaux dans les élevages), on voit que la situation est hors de contrôle, qu'on ne maîtrise plus le virus. Il n'y a pas d'autre solution", a plaidé Hervé Dupouy, éleveur à Castelnau-Tursan et président de la section palmipèdes FNSEA des Landes. « Dans deux mois, on pourra remettre des animaux et recommencer à produire », a-t-il poursuivi.

350 000 canards ont déjà été abattus depuis le 24 décembre sur des foyers identifiés dans les départements des Landes, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et du Gers. Mais le ministère de l’Agriculture a pris des mesures renforcées pour lutter contre le virus : zones d’abattages autour des foyers de contamination élargies, surveillance étendue.