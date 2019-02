Grippe : des hôpitaux surchargés

Depuis le pic de l'épidémie, presque tous les hôpitaux du pays font face à un afflux de patients particulièrement important. Surchargés, certains ont dû s'adapter et transférer des malades vers d'autres établissements sanitaires. C'est le cas par exemple de l'hôpital de Pertuis, dans le Vaucluse. Cette année 2019, la grippe serait déjà responsable de plus de 1 000 décès dans notre pays.



