Grippe : devez-vous vous faire vacciner (et comment) ?

VIRUS - La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 15 octobre et devrait s’achever le 31 janvier 2020. Nouveauté de cette année : les pharmaciens peuvent désormais effectuer les injections sur tout le territoire pour les personnes à risque.

Il revient chaque automne et, puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre le virus de la grippe. Tous les ans, la grippe saisonnière touche 2 à 6 millions de personnes en France, entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne.

Si elle est particulièrement préconisée à certaines catégories, la vaccination est recommandée pour toutes les personnes, y compris pour les enfants à partir de l’âge de 6 mois. Le but de santé publique est d’atteindre une couverture vaccinale d’au moins 75% dans tous les groupes à risques (plus de 13 millions de personnes au total), mais aujourd'hui selon les autorités sanitaires, moins d'une personne fragile sur deux est vaccinée.

L’Assurance maladie prend en charge le vaccin contre la grippe saisonnière à 100% pour :

⇒ les personnes âgées de 65 ans et plus,

⇒ les personnes atteintes de certaines maladies chroniques,

⇒ les femmes enceintes,

⇒ les personnes obèses,

⇒ l’entourage familial de nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque important,

⇒ les personnes qui séjournent dans un établissement de soins et dans un établissement médico-social d’hébergement,

⇒ certains professionnels de santé.

Pour les personnes ne faisant pas l’objet de recommandation particulière et qui sont désireuses de se faire vacciner, le vaccin est remboursé au taux habituel.