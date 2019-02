Grippe : faut-il obliger les soignants à se vacciner ?

À l'hôpital d'Arpajon, la responsable de l'hygiène a déclaré la guerre aux sceptiques. Cette année, elle a même offert des badges pour encourager les soignants à se vacciner contre la grippe. Pourtant, les réticences sont réelles. Les soignants ont peur des effets indésirables. Une résistance qui date de 2009 et du fiasco de la vaccination contre la pandémie du H1N1. Alors, la mauvaise efficacité du vaccin va-t-elle aggraver la situation ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.