Grippe : l'épidémie a déjà fait 1 800 morts

Toutes les régions du pays sont concernées par l'épidémie de grippe. Depuis le mois de janvier 2019, 1 800 personnes sont mortes, pour la plupart des seniors. Un chiffre qui rappelle les 18 000 décès de l'hiver 2014-2015, avec comme responsable, le H3N2. Selon Santé publique France, l'épidémie continuerait de progresser mais à un rythme ralenti en Ile-de-France et en Corse.



