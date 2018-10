Grippe : la campagne de vaccination 2018-2019 démarre le 6 octobre

L'hiver 2017, 13 000 Français sont morts de la grippe. Comme le virus évolue en permanence, les médecins préconisent ainsi de renouveler le vaccin chaque année. Pourtant, la moitié des patients à risque boudent encore celui-ci. Ce samedi 6 octobre 2018, la campagne de vaccination contre la grippe sera lancée. Dans un souci de simplifier la démarche et pour inciter les patients à sauter le pas, les pharmaciens sont dorénavant habilités à vacciner leurs clients si ces derniers le souhaitent. Pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques, la vaccination est remboursée à 100%.



