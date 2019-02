Grippe : plus grave que d'habitude ?

Même si elle est arrivée un peu plus tard cette année 2019, la grippe hivernale est bien là. Et selon les spécialistes, elle serait en train d'atteindre un pic. Aucune région n'est épargnée et les personnes âgées de plus de 75 ans sont les plus touchés. Onze millions de doses de vaccins ont déjà été distribuées dans tout le territoire.



