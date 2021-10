La campagne de vaccination contre la grippe lancée avec 4 jours d'avance

Optimiser la période. Dans un "urgent" adressé aux pharmaciens, aux médecins et aux infirmiers, la DGS a indiqué ce lundi qu'il fallait procéder à la vaccination anticipée contre la grippe saisonnière en ville à partir du 22 octobre. Une façon de prévenir au maximum une épidémie de grippe qui pourrait être forte et qui pourrait se combiner avec la circulation du Covid-19, "augmentant le risque de co-infection et de développement de formes graves et de décès", prévient la DGS.