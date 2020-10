Halloween : attention aux courges amères, alerte l'Anses

Certaines variétés contiennent en effet des cucurbitacines, substances très irritantes et amères qui peuvent rapidement mener à une intoxication alimentaire plus ou moins sévère pouvant causer des douleurs digestives, des nausées, des vomissements, une diarrhée parfois sanglante, voire une déshydratation sévère nécessitant une hospitalisation. "Ces substances, persistantes à la cuisson, sont naturellement fabriquées par les courges sauvages pour repousser les insectes prédateurs", explique l'Anses.

Alors que la vente de citrouilles bat son plein à l'approche d'Halloween, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement et travail (Anses) a tenu, comme chaque année, à réaliser une petite piqûre de rappel pour éviter les intoxications en série. Avant la célébration de cette fête d'origine celtique le 31 octobre, elle a publié un communiqué pour alerter sur le caractère non comestible de certaines courges.

Les courges ornementales, comme les coloquintes, sont toutes considérées comme toxiques. Pourtant, il arrive qu'elles soient vendues au rayon des fruits et légumes, notamment à l'approche d'Halloween.

Certaines courges alimentaires cultivées dans le potager familial peuvent également devenir impropres à la consommation à la suite d’hybridations sauvages, indique l'agence. Et de développer : "Ce phénomène se produit lorsque cohabitent des variétés amères et des variétés comestibles, dans un même potager ou dans des potagers voisins, et que les graines sont récoltées et semées d’année en année." Ces courges hybrides ressemblant comme deux gouttes d'eau aux "originales", il n'est possible de les reconnaître qu'à leur goût amer.