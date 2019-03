Haricots verts : des lots contaminés retirés des rayons

Des traces de plantes toxiques ont été retrouvées dans des lots de haricots verts surgelés, commercialisés dans plusieurs grandes surfaces. L’alerte a été donnée le vendredi 8 mars 2019 par un magasin E.Leclerc et quatre produits différents ont depuis été retirés de la vente. Cette plante appelée "Datura" peut avoir des effets néfastes sur le système nerveux ou les fonctions cardiaques.



