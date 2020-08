Hausse des cas de Covid-19 à Marseille : les pistes possibles pour endiguer l'épidémie

Outre une sensibilisation plus grande aux gestes barrières, comme le port du masque, la Mayenne avait misé sur des dépistages en très grand nombre. L'objectif ? détecter rapidement les cas et les isoler le plus vite possible. Mais alors que les laboratoires font face à une activité excessivement soutenue et que les file d'attente s'allongent de jour en jour, à Laval, par exemple, on avait multiplié et installé de nombreux points de dépistage.

Devant l'hôpital, sous des tentes, dans des camions itinérants ... Une stratégie qui s'est avérée payante avec "41.457 tests réalisés en un peu plus de quinze jours", avait déclaré le préfet de Mayenne, début août. Le taux de positivité sur 100 tests a reculé petit à petit. Il s'établissait à 3%, le 28 juillet, contre 3,8 le 24 juillet et 3.2, le 18 juillet. Le 21 août, il était de 1.7. Mais ces mesures étaient accompagnées d'autres pratiques.