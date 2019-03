Hauts-de-France : les pharmacies se lancent dans le dépistage du risque cardiovasculaire

Depuis le 25 mars 2019, 700 pharmacies à Annezin proposent un dépistage cardiovasculaire gratuit. Les hommes de plus de 40 ans et les femmes de plus de 50 ans sont leurs cibles. L'examen se fait dans une pièce de l'officine, à l'abri des regards. Et plusieurs personnes se sont déjà prêtées à cette expertise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.