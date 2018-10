Herboriste, soigner par les plantes

On peut soigner à l'aide des plantes médicinales et guérir ou être en bonne santé. Elles sont demandées selon les saisons, par exemple contre le stress en hiver ou pour soulager les bronches. La nature nous offre une multitude de plantes qui procure des bienfaits pour notre bien-être. Elles sont prises en tisane ou en cuillère et la plante est la solution la plus puissante en terme de thérapie. Suivez en images les explications de l'herboriste Michel Pierre.



Ce mardi 2 octobre 2018, Pascale de La Tour du Pin, dans sa chronique "Parlons... santé", nous parle des bienfaits des plantes médicinales. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.