Homéopathie déremboursée : combien cela va-t-il coûter ?

C'est l'épilogue d'un long bras de fer entre les partisans de l'homéopathie et le gouvernement. Et pour cause, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn a décidé de dérembourser les produits homéopathiques à partir de 2021. Mais combien ces petits granulés coutent-ils aujourd'hui à l'assurance maladie ? Et combien couteront-ils à l'avenir pour ceux qui l'utiliseront ? Éléments de réponse avec nos journalistes.



