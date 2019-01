"Il est temps de dérembourser" : le Collège des médecins généralistes vent debout contre l'homéopathie

L'homéopathie consiste à administrer des substances en quantité infinitésimale, dans l'espoir de guérir. Une méthode dont l'efficacité n'a jamais été expliquée par autre chose que "l'effet placebo". Le leader mondial de l'homéopathie, le laboratoire pharmaceutique français Boiron, réalise la majorité de son chiffre d'affaire en France.





En mars 2018, la guerre entre les homéopathes et les médecins a été relancée par la tribune, signée d'un collectif de 124 médecins, attaquant les "médecines alternatives", dont l'homéopathie. Celles-ci seraient pratiquées, selon les signataires "par des charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l'efficacité illusoire". Après la publication de cette tribune, le Syndicat national des médecins homéopathes français a déposé une soixantaine de plaintes disciplinaires devant l'Ordre des médecins contre ses signataires.





Les autorités sanitaires nationales vont prochainement trancher ce débat explosif. Le ministère de la Santé a saisi en août la Haute autorité de santé (HAS) pour évaluer l'efficacité de l'homéopathie et le bien-fondé de son remboursement. Mais la HAS, qui devait rendre son avis en février, a finalement reculé et s'exprimera au printemps.