Homéopathie : la fin du remboursement

Après des mois d'hésitation, de tergiversation et plusieurs rapports scientifiques, le gouvernement a pris la décision de dérembourser l'homéopathie. Ces produits sont actuellement remboursés à 30% par la Sécurité Sociale. Notre pays suit une démarche de l'Union européenne.



