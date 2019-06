Homéopathie : la Haute autorité de santé prône le déremboursement faute d'"efficacité"

L'homéopathie ne devrait plus être remboursée par la Sécurité sociale car son "efficacité" est "insuffisante". La haute autorité de santé a rendu son avis ce vendredi. il devrait être désormais suivi par le gouvernement, ouvrant la voie à un déremboursement total de l'homéopathie en France. "Au terme de la première évaluation scientifique française de ces médicaments, la commission de la transparence rend un avis défavorable à leur prise en charge par l'assurance maladie", a indiqué la HAS, selon laquelle ces produits ont "une efficacité insuffisante pour être proposés au remboursement".





Pro et anti-homéopathie attendent désormais la décision finale, qui dépend du gouvernement et n'interviendra pas tout de suite, selon la ministre de la Santé. " Aujourd'hui mon urgence est de gérer la canicule et son impact, je pense que la décision peut attendre encore quelques jours", a ainsi déclaré jeudi Agnès Buzyn sur France 2.