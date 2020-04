Hommes, âgés, en surpoids… Le profil des personnes touchées par le Covid-19 se précise

Dans un rapport publié le 2 avril, Santé Publique France précise le profil des personnes les plus touchées par le Covid-19. Il apparaît d’abord que ce sont surtout des hommes qui sont infectés, à hauteur de 59,1 % contre 40,9 % de femmes. Et le fossé se creuse davantage en réanimation, où les patients sont à 74 % des hommes et à 26 % des femmes. Les hommes seraient davantage sensibles en raison de comportements à risque plus forts, mais aussi pour des questions génétiques et biologiques, qui influencent la réponse immunitaire.

Les jeunes sont-ils plus épargnés par le virus que les personnes âgées ? Aujourd’hui, il est avéré que le Covid-19 tue davantage les plus vieux, l’âge du patient moyen décédé à l’hôpital étant de 80,5 ans. Selon les chiffres publiés début avril, 90 % de ces patients avaient alors plus de 65 ans et 9 % entre 45 et 64 ans. Or, en réanimation, la tendance ne se confirme pas puisque 57 % des malades sont âgés de 65 ans ou plus, pas moins de 33 % ont entre 45 et 64 ans et 7 % entre 15 et 44 ans.