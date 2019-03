Hôpital de Roubaix : un patient dans le coma oublié 24 heures aux urgences !

Cet oubli semble impensable. Invraisemblable. Et révoltant. Déposé aux urgences de l'hôpital de Roubaix par les pompiers, Éric 57 ans a été oublié pendant 24 heures. C'est dans une pièce censée être condamnée qu'il a été retrouvé dans le coma. Une pièce en travaux située juste en face du bureau d'accueil des urgences.





Ses deux fils l'ont cherché partout pendant 24 h avant que leur père ne soit finalement retrouvé. Ils ont déposé plainte pour non-assistance à personne en danger. "Je ne sais pas si c’est de la négligence, du manque de personnel ou autre… je n’accable personne" a expliqué l'un de ses deux fils à TF1 et LCI. Désormais, il veut comprendre. "Ca rend fou. On s’imagine un million de choses mais on n’a pas de réponse."





La direction de l’hôpital n’a pas souhaité commenté l’affaire mais a confirmé les faits et lancé une enquête interne. Eric a été transféré, toujours dans le coma, à Lille. Ses fils lui rendent visite tous les jours.