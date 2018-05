Hôpital : des caméras contre la violence

Ce sont parfois des injures, du matériel renversé, et dans les cas les plus extrêmes, des agressions physiques... depuis plusieurs années, la tension monte dans les services d'urgence. On ne connaît pas le nombre des incidents dans l'Hexagone, mais là où ils sont signalés, on note une hausse. Pour lutter contre ces violences, les hôpitaux de Paris viennent d'annoncer un renforcement de la sécurité et de la vidéosurveillance, des mesures déjà prises à Marseille.



