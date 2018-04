Hôpital : la thérapie par le miel

Depuis toujours, les abeilles et les produits de la ruche ont soigné les humains. Cette pratique, appelée apithérapie, est connue pour son efficacité. Certains hôpitaux l'ont d'ailleurs adopté en tant que complément de traitement classique. En effet, la propolis produite par ces insectes bienfaisants possède des puissantes propriétés antiseptiques. Elle accélère notamment la cicatrisation. La cire, et même le venin sont également utiles à la médecine, et cela, depuis des millénaires.



