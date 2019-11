Service de réanimation inondée à Nice : retour sur une vidéo virale

La scène est impressionnante : alors que le personnel soignant s'affaire autour d'un patient, allongé sur un lit d'hôpital, des trombes d'eau tombent du plafond, dans un coin de la salle. "Voilà la situation au service de réanimation à l’hôpital de L’Archet à Nice !, dénonce un internaute. C’est scandaleux pour les médecins de travailler dans ces conditions. Agnès Buzyn, il est temps d’agir pour les hôpitaux !!" Postée sur Twitter ce mardi 26 novembre en début de soirée, la vidéo enregistre ce jeudi plus de 160.000 vues et a fait le tour des réseaux sociaux.

Contrairement à ce que beaucoup d'internautes ont pensé dans un premier temps, la situation n'est pas liée aux intempéries de ces derniers jours. "A savoir que cette vidéo n'est pas tournée pendant l'alerte rouge mais 15 jours avant (météo avec beaucoup de pluie mais pas non plus catastrophique)", précise ainsi le jeune homme mercredi matin sur le réseau social.

"L’inondation est arrivée en même temps que les grosses pluies d’il y a une dizaine de jours, mais ça n’a rien à voir puisqu’il s’agit d’une canalisation d’eau froide qui a explosé", ajoute un de ses collègues. L'emplacement du service de réanimation est à ses yeux problématique : "A l’origine, sur les plans du bâtiment, cet endroit devait être destiné aux archives. Il est plus adapté à ce type de service qu’à un service médical, puisqu’il est en sous-sol et sans fenêtre."

"Il y a eu rupture d’un coude en PVC sur une conduite d’alimentation en eau froide, le tuyau a cédé dans le faux plafond, donc il a fallu évacuer les patients puis évacuer le service, confirme un membre de la CGT du CHU de Nice à nos confrères de 20 Minutes . La réaction de l’équipe et de la direction a été immédiate, le coude a été remplacé et l’unité a été rouverte très vite."

Cette vidéo n'en reste pas moins un symbole des problèmes de vétusté de l'hôpital. En juin dernier, Nice Matin dénonçait déjà des locaux insalubres et en sous-sol. Un an plus tard, en octobre dernier, l'émission "Complément d'enquête" dévoilait des images tournées dans cet hôpital et où l'on découvrait déjà de l'eau couler du plafond et des murs fissurés. De nouvelles inondations ont d'ailleurs eu lieu le week-end dernier.