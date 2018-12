Hôpital Lariboisière : une enquête est ouverte après le décès inexpliqué d'une femme

En dix ans, la fréquentation des urgences a doublé dans le pays, notamment à cause de la désertification médicale. Mais faute de moyens, les hôpitaux publics français ne sont pas en capacité d'apporter les soins nécessaires aux patients dans les délais requis. A l'hôpital Lariboisière à Paris, une femme de 55 ans amenée aux urgences dans la soirée du 17 décembre 2018, est morte après douze heures d'attente. Une enquête a été ouverte.



