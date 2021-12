Le passage aux urgences va-t-il coûter plus cher avec le nouveau forfait appliqué au 1er janvier ?

Chaque nouvelle année apporte son lot de changements. Parmi ceux de ce samedi 1er janvier, le passage aux urgences va être assujetti à un tarif fixe de 19,61 €, le "forfait patient". Cette mesure, prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale , a fait réagir la classe politique et notamment Sandrine Rousseau. L’alliée écologiste de Yannick Jadot a estimé qu’elle consistait en une "somme importante, voire dissuasive", qui aurait pour conséquence de "réduire l’accès aux soins de 1ère urgence pour les plus pauvres", soit ceux sans mutuelle. Alors, ce nouveau forfait va-t-il léser financièrement une catégorie de la population ? Que va-t-il changer concrètement ?

D’abord, de quoi parle-t-on ? Ce "forfait patient urgences" vient, dès le 1er janvier, remplacer l’ancien fonctionnement appelé "forfait accueil et traitement des urgences". Celui-ci s’élevait à 27,05 € pour la seule admission, auquel s'ajoutaient les coûts liés aux soins et aux examens prodigués. Le montant de la facture était donc proportionnel à la prise en charge, c’est-à-dire selon l’intensité ou le volume des soins apportés. Jusqu’ici, le reste à charge pour les patients admis aux urgences oscillait en moyenne entre 60 et 80 €, selon la Direction générale de l’offre des soins (DGOS), que nous avons contacté. Le remboursement était à 80 % pris en charge par l’Assurance maladie et 20 % par la mutuelle (le ticket modérateur).

Ensuite, quid des personnes sans complémentaire santé, situation évoquée par Sandrine Rousseau ? Les patients avec une mutuelle seront remboursés de ces 19,61 € à 100% dans la grande majorité des cas : le nouveau tarif mis en place ne changera donc rien pour eux. Mais que se passera-t-il pour les autres ? En 2019, un peu moins de 5 % des Français n’étaient pas couverts par une mutuelle, d’après la Drees, la cellule de statistiques du ministère de la Santé. Il s'agissait"principalement de personnes à faible revenu : travailleurs précaires, chômeurs ou inactifs".

Aucune exonération n’est prévue pour cette catégorie de la population, nous confirme la DGOS. Le nouveau forfait va-t-il être plus cher pour ces personnes que l’ancienne facturation, où l’addition représentait 20 % du reste à charge ? Pas selon la DGOS, qui assure que la facture est aujourd’hui plus élevée qu’avec le nouveau tarif : "Ce que l’on a constaté, c’est que les personnes passant aux urgences et n’ayant pas de complémentaire santé ont plutôt un reste à charge de 60 €, pas de 10 €. La garantie maintenant, c’est qu’ils ne paieront pas plus de 19,61 €". En réalité, difficile de dire avec précision si la grande majorité des patients non-couverts par une mutuelle paient aujourd'hui plus ou moins cher qu'un montant de 19 €. Les personnes sans carte vitale se verront, elles aussi, appliquer le montant de 19,61 €.