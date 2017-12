Épidémie de grippe : à partir de quand faut-il se rendre aux urgences ?

La grippe fait couler beaucoup d’encre - et de nez - en cette fin année. Et pour cause, l'épidémie touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, sauf la Corse, selon Santé publique France. En région parisienne, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a demandé ce vendredi à tous ses établissements d'activer le "niveau 2" du plan "épidémies hivernales", qui consiste à "renforcer les mesures d’organisation" pour "maintenir le maximum de capacités d’accueil". Selon le communiqué de l'AP-HP en effet, "le nombre de recours aux urgences pour syndrome grippal est très élevé, supérieur à celui observé au pic de l’épidémie de l’année dernière".





Mais comment faut-il réagir en cas de courbatures, maux de tête, douleurs musculaires ou fièvre, et à partir de quand faut-il se rendre à l'hôpital ? Eléments de réponses avec le Dr Wilfried Sammut, médecin urgentiste à Versailles.