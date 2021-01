Hospitalisations : les chiffres de Santé Publique France diffèrent de ceux des hôpitaux, pourquoi ?

Tout est parti d'un article de Nice-Matin, publié "après avoir reçu des courriers de médecins hospitaliers s’étonnant des discordances entre les informations diffusées" dans les médias au sujet des hospitalisations "et les observations de terrain". Le quotidien a constaté qu'en effet, les données fournies par Santé Publique France et les hôpitaux peuvent varier dans des proportions étonnantes. Il met en avant une "différence d’un facteur 2,5".

Disposer de chiffres fiables est essentiel. En effet, ce sont eux qui contribuent en grande partie à la modulation des mesures sanitaires, et qui peuvent conditionner des décisions politiques de grande ampleur telles que le confinement ou l'ouverture des commerces. LCI a donc contacté Santé Publique France afin de comprendre les écarts ici mis en lumière.

"Les données de CHU de Nice rapportées par Nice Matin correspondent au nombre d’hospitalisations conventionnelles et en réanimation alors que l’indicateur produit quotidiennement par Santé publique France rapporte le nombre total de personnes hospitalisées pour cause de Covid et inclut donc les patients en réanimation, en soins intensifs, en soins de suite et de réadaptation (SSR), et en unité de surveillance continue", explique l'agence. Dès lors, il ne s’agit "pas d’une erreur de chiffre mais d’indicateurs qui ne représentent pas le même périmètre".