Huit substances actives de médicament sur dix fabriquées hors de l'UE : comment en est-on arrivé là ?

Ce sont la Chine et l'Inde qui assurent à elles deux une grande partie de la production mondiale de médicaments et de substances actives. Aujourd'hui, l'Inde représente 60% de la production mondiale de vaccins. Le pays assure environ la moitié de la demande des vaccins DPT (diphtérie, tétanos et coqueluche) et BCG (bacillus calmette guérin) et 90% de la demande de l'OMS pour le vaccin contre la rougeole. Mais le vrai laboratoire pharmaceutique du monde reste la Chine, qui fournit 80% des besoins de l'Inde en ingrédients pharmaceutiques actifs.





Les deux pays se sont - en quelque sorte - spécialisés chacun dans un domaine : l'Inde pour les médicaments-finis et la Chine pour les substances actives, le cœur du médicament. C'est d'ailleurs ce qui pose problème lors des pénuries : il suffit qu'un site chinois ralentisse ou n'assure pas sa production pour un laps de temps indéterminé, et c'est toute la chaîne de production qui en pâtit, jusqu'au patient final.