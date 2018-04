Près d'un adulte sur trois touché par de l'hypertension, la moitié l'ignore

L’hypertension est un véritable fléau en France... Près d’un adulte sur trois en souffre. Pire encore, la moitié des malades l’ignorent. Santé publique France tire ce mardi la sonnette d’alarme en publiant les conclusions d’une enquête menée entre 2014 et 2016 auprès de 2.169 Français de 18 à 74 ans. Selon l’autorité publique, les avancées dans le domaine sont quasi nulles.





"La prévalence de l'hypertension artérielle était de 30,6%", explique l'autorité sanitaire et nous ne sommes pas égaux face à cette maladie : les hommes sont plus touchés que les femmes (36,5% contre 25,2%)", et – sans surprise – l’hypertension augmente avec l'âge.