Quels sont les risques de l'ibuprofène ? Le médecin urgentiste Gérald Kierzek nous répond

Journaliste : Quels sont les risques liés à la prise d'ibuprofène ?

Gérald Kierzek : Il y a deux effets très embêtants avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Tout d'abord, ça peut faire flamber une infection. Par exemple, vous souffrez d'une angine, vous prenez un anti-inflammatoire mal dosé et vous vous retrouvez avec une angine qui va dégénérer en phlegmon (ndlr : apparition d'un abcès dans la gorge). Pour une simple maladie comme celle-là, vous vous pouvez vous retrouver au bloc opératoire. Le deuxième effet secondaire est rénal. On sait que chez les insuffisants rénaux, il y a un vrai risque de l'aggravation de cette insuffisance. Le problème, c'est que les patients ne savent pas toujours qu'ils souffrent de cette pathologie.

Journaliste : Est-ce toujours utile de prendre un ibuprofène à chaque fois qu'on a mal ?

Gérald Kierzek : C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien et un médicament, donc il y a toujours des effets secondaires. Mais malheureusement il y a aussi toujours des risques, alors il faut les peser par rapport aux bénéfices de la prise de ce médicament. Si vous avez juste une petite angine, ce n'est peut-être pas la peine de prendre de l'ibuprofène, qui peut potentiellement présenter plus de risques que de bénéfices. Il y a davantage de risques à prendre de l'ibuprofène que du paracétamol, par exemple.

Journaliste : Quels sont les précautions à prendre avant d'utiliser cette substance ?

Gérald Kierzek : Avant de prendre ce médicament en automédication, il faut mieux obtenir le conseil d'un professionnel de santé comme un pharmacien. Il ne faut pas hésiter à lui demander quelle quantité prendre en fonction de votre poids et de votre taille. De plus, pour ce qui est des doses, il ne faut pas hésiter à lire la notice pour connaître la posologie d'un médicament, c'est-à-dire la quantité maximale à prendre tous les jours.