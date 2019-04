Ibuprofène, kétoprofène : les autorités alertent sur les risques de complications infectieuses

Cette enquête, confiée par l'ANSM aux centres régionaux de pharmacovigilance de Tours et Marseille, a retenu seulement les cas les plus graves survenus chez des enfants et des adultes (souvent jeunes) sans facteur de risque particulier, comme par exemple être immunodéprimé. Ces cas sont des infections sévères à l'origine d'hospitalisations, de séquelles et de décès.





Ces infections touchent la peau et des tissus mous comme par exemple les "fasciites nécrosantes", une infection due à un germe (essentiellement un streptocoque) surnommé bactérie "mangeuse de chair", cause d'amputations et de mort. Il peut également s'agir de septicémie ("sepsis"), de pneumonies compliquées d'abcès, de pleurésie, d'abcès cérébraux ou encore d'infections ORL atteignant le thorax (médiastinite).





Les complications infectieuses sont survenues alors que l'ibuprofène ou le kétoprofène étaient prescrits ou pris en automédication dans la fièvre mais également dans de nombreuses autres circonstances : atteintes cutanées bénignes d'aspect inflammatoire (réaction locale, piqûre d'insecte...), manifestations respiratoires (toux, infection pulmonaire...) ou ORL (difficulté à avaler, angine, otite...). Les infections, dues pour l'essentiel à des streptocoques ou des pneumocoques, ont été observées après de très courtes durée de traitement (2 à 3 jours), y compris lorsqu'il était associé à une antibiothérapie.