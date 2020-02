Il aurait transmis le coronavirus à l'homme : le pangolin, l'animal le plus braconné du monde

D'autre scientifiques estiment cependant que le pangolin est mis en cause sans certitude absolue. Ces éléments ne sont "pas suffisants" pour conclure, a tempéré un scientifique britannique, le Pr James Wood. "Les preuves de l'implication du pangolin n'ont pas été publiées dans une revue scientifique", critère indispensable pour accréditer cette hypothèse, a-t-il commenté. "Il faudrait voir l'ensemble des données génétiques pour connaître le degré de proximité entre les virus du pangolin et de l'homme", a renchéri un autre scientifique britannique, le Pr Jonathan Ball.

Méconnu, le pangolin est un petit mammifère de 30 cm à 80 cm vivant dans les régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, appartenant à la famille des insectivores édentés et dont le corps allongé est en grande partie recouvert d'écailles, ce qui lui vaut aussi d'être appelé "fourmilier écailleux". Dans la gastronomie chinoise et vietnamienne, la chair de pangolin est très appréciée et des restaurateurs sont prêts à débourser environ 1 750 euros et parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour se la procurer. C'est aussi et surtout pour ses écailles que ce fourmilier est chassé, recelant de nombreuses vertus curatives (cancer, acné) et aphrodisiaques. Certaines parties de leur corps servent également à la fabrication d'ornements et même à la confection de gilets pare-balles.

Conséquence : le pangolin est le mammifère le plus braconné au monde, plus encore que l'éléphant ou le rhinocéros, avec environ un million de spécimens capturés ces 10 dernières années dans les forêts d'Asie et d'Afrique.