"Il est possible que l’épidémie disparaisse au printemps" : ce que disent les données dévoilées par Didier Raoult

À LA LOUPE – Dans une nouvelle vidéo postée par son IHU, le Pr Didier Raoult affirme que l'épidémie de Covid-19 "est en train de disparaître de Marseille". L'ARS lui répond qu'"il est prématuré de pronostiquer la fin". Sur quels résultats sont basées ces affirmations ?

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 14 avril, le professeur Didier Raoult affirme, graphiques à l'appui, que l'épidémie est tout bonnement "en train de disparaître progressivement" à Marseille. Une petite phrase qui fait l'effet d'une bombe alors que la France a connu, le même jour, son plus lourd bilan depuis le début de la crise sanitaire, enregistrant 762 décès supplémentaires. La barre des 15.000 victimes a été dépassée. Une inflation dont serait exempte la population marseillaise ? L'IHU s'appuie sur ses données.

Que montrent les graphiques du l'IHU ?

Pour étayer ses propos, le Pr. Raoult s'appuie sur une série de cinq graphiques présentés durant sa vidéo YouTube : le nombre de tests, le nombre cumulés de tests, le nombre de nouvelles personnes positives, le nombre cumulé de nouvelles personnes positives et la proportion de personnes positives parmi celles nouvellement testées. Voici une capture d'écran de ces graphiques.

Le Pr. Didier Raoult présente ces graphiques dans une vidéo postée sur le compte YouTube de l'IHU − IHU Méditerranée Infection, Marseille

Le Pr. Didier Raoult explique qu' "un pic" avait été atteint avec "jusqu’à 368 cas nouveaux pour jour", et que désormais, "on est plutôt dans la zone de 60 à 80 par jour." L'IHU note également une diminution du nombre de tests Covid-19 effectués. "Il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui se font détecter alors qu’ils sont asymptomatiques, ajoute-il. Donc il est possible que l’épidémie disparaisse au printemps."

"La plus grande série mondiale de malades"

L'optimisme du Pr. Raoult s'appuie sur le bilan de l'IHU depuis le début de l'épidémie. Ainsi, 76.768 tests Covid-19 ont été réalisés sur 32.083 patients, dont 4.296 se sont révélés être positifs. L’Institut a traité 2.628 cas avec le protocole associant l'hydroxychloroquine et azithromycine. 10 décès ont été enregistrés, "soit une mortalité inférieure à 0,5%, certainement la plus faible au monde" pour cette maladie, se félicite Didier Raoult.

Dès le début de l'épidémie, l'IHU a proposé aux Marseillais de venir se faire tester gratuitement. Ici des personnes faisant la queue devant l'Institut. − AFP

Dès le 22 mars, et contrairement aux indications nationales des autorités sanitaires, l'IHU a pris la décision de réaliser "des tests pour le diagnostic d’infection au Covid-19 pour tous les malades fébriles." Grâce à cette campagne de test, l'IHU affirme détenir "la plus grande série mondiale de malades" suivis et étudiés, confortant ainsi la sûreté des résultats présentés.

Une annonce "prématurée" selon l'ARS de la région Paca

Invité à réagir aux conclusions de l'infectiologue marseillais, le directeur de l'Agence régionale de santé de PACA, Philippe De Mester répond, sur France Bleu Provence, qu' "il est prématuré de pronostiquer la fin de l'épidémie. Nous n'en savons rien malheureusement". S'il remarque lui aussi "une diminution de la progression de l'épidémie" depuis quelques jours, il semble encore trop tôt pour évoquer une quelconque "régression" du coronavirus. "L'épidémie va se poursuivre et ça va prendre encore des semaines." La crainte des autorités sanitaires reste la même : que les Français considèrent l'épidémie derrière eux et relâchent les règles du confinement. "Il faut impérativement respecter les mesures de confinement ces prochaines semaines, poursuit Philippe De Mester, pour éviter une deuxième vague de contamination."

Des résultats qui appellent à la prudence

Invité sur le plateau de LCI, le Pr. Bruno Mégarbane, chef de service réanimation à l’hôpital Lariboisière à Paris, demande un peu de prudence suite aux déclarations de Didier Raoult. "En réanimation en Ile-de-France, on voit toujours arriver un certain nombre de patients gravement malades aux urgences qui présentent les signes du Covid. Donc on ne peut pas dire que l’épidémie s’est éteinte." Ce qui n'empêche pas le médecin de noter "un certain reflux du nombre de patients affectés". "Une observation principalement liée, à mon sens, au confinement. Est-ce que la levée du confinement empêcherait cette baisse ? Ce n’est pas si clair encore." Il estime toutefois que la communauté médicale doit rester attentive aux travaux de Didier Raoult. "Ses avis et ses observations sont intéressants [...] il faut l’écouter avec attention".

