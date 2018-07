"Il rend les gens heureux, moi il m'angoisse" : connaissez-vous la phobie du soleil ?

Sous le soleil exactement, ils n'y vont pas. Comme on le lit partout, et ce depuis toujours, les vacances d'été riment avec le plaisir de ne rien faire, de bronzer au soleil et de buller en écoutant le bruit des vagues. Mais ces gorgées de bonheur se révèlent autant de visions de cauchemar chez ceux qui nourrissent une aversion pour le soleil. Cette phobie consistant à fuir la lumière solaire existe, elle a même un nom : l’héliophobie. Et elle ne concerne pas juste une poignée de fans de Marilyn Manson ou des apôtres du divin Marquis de Sade, décidés à "éteindre le soleil". Non, non.





Naguère, il n'était pas inconcevable de craindre le soleil. Les férus d'histoire savent que les femmes manifestaient une véritable "héliophobie" pour garder leur teint blanchâtre, prouvant qu'elles étaient assez riches pour ne pas avoir à travailler dans les champs, et prenaient des bains de mer en vêtements. Mais ça, c'était avant. En 2018, "craindre le soleil" ne signifie pas du tout la même chose et peut donner lieu à des comportements aberrants pour le commun des mortels.