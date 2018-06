Immunothérapie, désescalade thérapeutique : les changements de pratiques qui vont bouleverser la cancérologie

C'est le cancer le plus répandu chez les femmes. En France, 60.000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année. Une équipe de chercheurs s'est penchée sur la prescription de la chimiothérapie : est-elle toujours justifiée ?





Dans leur étude, ils se sont intéressés aux femmes atteintes d'un cancer positif au récepteur hormonal et HER-2 négatif. "Il existe trois types de cancer du sein, dans 70% des cas, il s’agit d’un cancer qui exprime les récepteurs hormonaux mais n’exprime pas le récepteur HER-2", nous détaille le Pr Penault-Llorca. Les patientes concernées "vont toujours recevoir de l’hormonothérapie (un traitement oral) pendant 5 à 10 ans et, dans certains cas (30 à 50%), de la chimiothérapie" pour éviter une récidive. "C'est énorme", reconnait la cancérologue, car "on sait que ces tumeurs-là vont en retirer un tout petit bénéfice. Sur 10 patientes à qui on fait subir de la chimiothérapie, peut-être qu'une seule va en tirer un bénéfice mais on ne savait pas les identifier, on n’avait pas les outils." Enfin si, mais des outils peu précis et c'est sur quoi se sont penchés des chercheurs américains. Plus précisément sur ce qu'on appelle "la signature à 21 gènes" effectuée à partir d'une biopsie, un prélèvement de la tumeur du sein.





"La combinaison de l’expression de tous ces gênes (capacité à développer des métastases, prolifération des gènes, expression des récepteurs hormonaux, etc.) va donner un score de rechute classé en 3 catégories" et déterminer si la chimiothérapie est nécessaire. Un score de 1 à 10 est considéré comme un risque faible, de 11 à 25, comme un risque intermédiaire et de 25 à 100, comme un risque important de récidive. Jusqu'à maintenant, à partir de 11, on prescrivait chimiothérapie et hormonothérapie. Les chercheurs ont mené leur étude sur 10.000 femmes : la majorité d'entre elles (6711 femmes) étaient classées dans la catégorie intermédiaire. "L'idée de cet essai était de prouver que dans ce groupe, il n'y avait pas de différence à faire ou non de la chimiothérapie" avec les effets secondaires que l'on connait.





Certaines ont reçu le traitement classique, d'autres uniquement le traitement médicamenteux et effectivement, le taux de rechute s'est révélé identique. "La seule différence, c'est que pour les femmes de moins de 50 ans qui avaient entre 16 et 25, on observe 2% de rechute en moins" avec la chimiothérapie, précise tout de même la spécialiste. Dans ces cas-là, elle préconise de faire du cas par cas et, surtout, de laisser le choix à la patiente elle-même.





Conclusion : "Sur l'ensemble de la population de cette étude, plus de 70% ne sont plus éligibles à la chimiothérapie", une désescalade thérapeutique majeure. Pour le moment, ces tests - cette signature à 21 gènes - sont peu proposés aux patientes françaises mais les choses pourraient évoluer, notamment à la suite de cette étude. La Haute autorité s'est déjà saisie de la question, ce qui pourrait conduire à un remboursement de la Sécurité Sociale. "C'est notre espoir", nous confie le médecin.