Incendie à Rouen : les résultats d'analyses toujours en attente

JT 13H - Les résultats d'analyses n'ont pas encore été transmises aux riverains les plus proches du site de l'usine Lubrizol à Rouen. Désemparées, de nombreuses personnes ont envisagé de déposer plainte.

Depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, aucun enquêteur n'a encore pu pénétrer le site. Même si l'air est plus respirable autour, les riverains restent inquiets. Ils s'interrogent sur les conséquences des émanations de produits chimiques sur leur santé. Si certains mettent en cause l'État, d'autres pointent du doigt l'exploitant du site. Tous se sont adressés à des avocats, notamment pour se renseigner sur le dépôt de plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui".



