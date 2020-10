Paris : d'ici 15 jours, la moitié des lits de réanimation occupés par des patients Covid

Attendue depuis plusieurs jours, l’annonce conjointe du préfet de police de Paris, le préfet d’Île-de-France et de la maire de Paris sur les nouvelles mesures de restriction a été faite en fin de matinée, lundi 5 octobre. Face à la hausse du nombre de cas en Île-de-France, Paris et sa petite couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine) sont passés en zone écarlate, aussi appelée zone d’alerte maximale.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France, Aurélien Rousseau, a donné les derniers chiffres de la situation sanitaire en région parisienne : "Quand on recompte les chiffres, le taux d'incidence est supérieur à 200 pour 100 000 habitants à Paris. Il est au-dessus de 500 pour la catégorie des 20-30 ans, catégorie dans laquelle le virus circule le plus activement. En petite couronne, le taux approche des 200 et poursuit une tendance à la hausse."

Ce dernier a également indiqué qu’on comptait "3500 nouveaux cas confirmés chaque jour" : "C'est trois fois et demi de plus qu'il y a un mois", a-t-il ajouté. Concernant les clusters, "203 sont actifs dans la région, 40% sont d'origine scolaire et universitaire, 26% d'origine professionnelle et 10% proviennent de rassemblements privés, ce chiffre ayant doublé depuis la rentrée". La part des clusters d'origine scolaire et universitaire augmente : fin septembre, ce chiffre était de 32%.