Indre-et-Loire : les délais d'attente en ophtalmologie découragent les patients

A l'approche de la présentation de la nouvelle loi santé, l'accès aux soins est au cœur des préoccupations. Outre la désertification médicale, les délais d'attente de plus en plus longs chez des spécialistes inquiètent les Français. A Tours, en Indre-et-Loire, il faut attendre jusqu'à six mois pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Une situation qui risque de s'empirer, d'autant plus que la formation des jeunes médecins ne compense pas les départs en retraite.



