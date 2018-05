Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur la canneberge

On la surnomme "la pomme des prés", "la grande airelle rouge" ou encore "le pois de fagne". La canneberge, plus connue sous son appellation anglaise "cranberry", est un petit fruit acidulé cousin de la myrtille et du bleuet. Elle pousse sur un arbrisseau qui ne dépasse pas les 30 cm de hauteur et se développe sur les sols acides et pauvres. Les Indiens d'Amérique la considérait déjà il y a plus de deux-cents ans, comme un don du ciel. Elle servait notamment de cataplasme pour soigner les blessures. Autant dire que ses bienfaits sont reconnus depuis des lustres. LCI fait le point.