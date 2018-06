Infections nosocomiales : la proportion de patients infectés ne diminue pas

Une enquête nationale menée en 2017 dévoile un fait très inquiétant sur les maladies nosocomiales. Malgré les normes établies et les règles d'hygiène renforcées, un patient sur vingt en est victime chaque année. De plus, l'on ne parvient pas à diminuer cette proportion. Les plus âgés en sont les plus vulnérables. La maladie est fréquemment contractée dans les services de réanimation et de chirurgie orthopédique.



