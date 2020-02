"Infodémie" autour du coronavirus : "Le témoignage individuel pèse plus lourd que le discours d'expertise"

Alors, comment expliquer qu'encore ce mercredi, plus de 280 publications y ont été partagées ? Pourquoi les Français se ruent-ils sur ces groupes pour y lire des "témoignages" et des "actualités" en se détournant des médias ? Nous avons posé ces questions à Tristan Mendès France. Maître de conférences associé à l'Université de Paris, il est spécialisé dans les cultures numériques.

"J'ai créé un groupe pour s'informer et échanger sur le coronavirus." C'est ainsi qu'un internaute résume les raisons qui l'ont poussé à lancer un groupe Facebook le 25 janvier dernier. Un mois après, son activité explose, si bien qu'il admet lui-même que sa création est désormais "polluée par des fake news et des rumeurs".

Enfin, ce qui est assez significatif sur ces espaces sociaux, c'est que la crédibilité du témoignage d'individus lambda prévaut. Ils sont supposés être plus sincères, et donc plus crédibles, que les discours provenant de sphères publiques ou de spécialistes. La parole d'experts soulève en effet des suspicions. On questionne cette parole, en supposant qu'il y a un agenda derrière ce discours.

Tristan Mendès France : Ce phénomène s'explique tout d'abord de façon assez basique, par le fait qu'il y a une défiance générale des Français envers les médias. On le voit, notamment dans les derniers sondages [71 % des Français n'ont pas le sentiment que les médias rendent "mieux et davantage compte" de leurs préoccupations, selon le dernier Baromètre annuel de La Croix, ndlr]. Dès lors, ils cherchent à se tourner vers des sources d'informations alternatives. Pour certains d'entre eux, le réflexe est donc de se rendre sur les plateformes sociales.

En plus, dans les groupes Facebook, le travail fait par les plateformes pour contrer les fausses informations est inutile. D'une part parce que le contenu dépend de la modération [gérée par les administrateurs du groupe, ndlr]. Et d'autre part parce que la population du groupe en elle-même est propice à ce types de fausses informations. Quand on se rend dans des groupes, c'est qu'il y a déjà un manque ou une posture de défiance. Les membres trouvent insuffisante l'information officielle, ou ont des doutes. De quoi en faire un terreau assez favorable à tous ceux qui veulent pousser des narrations alternatives.

LCI: Vous parlez de personnes désireuses de pousser des "narrations alternatives". Qui sont-elles?

Je pense qu'il y a différents types d'acteurs. Tout d'abord, des personnes convaincues par ce qu'elles lisent, qui ne savent simplement pas estimer et différencier la qualité des sources en ligne. Elles n'ont pas réellement d'intérêt à la publication de fausses informations. D'autres, par contre, peuvent avoir des agendas : ils sont soit idéologiques, soit économiques. Le premier permet de souffler sur les braises. En exagérant le danger du coronavirus, on alimente une idéologie de fermeture des frontières, par exemple. Certains milieux d'extrême droite peuvent donc pousser ces discours. D'autres peuvent être anti-système ou contre le gouvernement. Pour décrédibiliser l'action publique de l'Etat en place, ils mettent en doute toutes les paroles gouvernementales. Enfin, dans le second cas, il peut s'agir de promoteurs de thèses complotistes et conspirationistes. Ces individus cherchent alors simplement à se faire de l'argent. En profitant des craintes des individus, ils créent des contenus qu'ils partagent sur ces groupes afin de monétiser les venues sur leur site. Quoi qu'il en soit, c'est bien sur ce terreau de suspicion que tous ces acteurs prospèrent. Malheureusement, souvent, il y a peu de moyens pour les contredire.