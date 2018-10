Interdiction des cabines : les professionnels du bronzage exaspérés

Au-delà des études interposées, le SNPBC met en avant le professionnalisme du secteur : "nous sommes des commerçants de service donc nous prenons soin de nos clients, c'est notre métier", explique Marc Boutet. Les manquements à la sécurité relevés par la DGCCRF ? "Des exceptions, des cas isolés".





"II ne faut pas en abuser c'est tout", avance une professionnelle lilloise, "c'est comme pour le chocolat". "Comme pour tout, il faut consommer avec modération", abonde une collègue parisienne - pourtant "pas vraiment autorisée par (son gérant) à parler". Elle l'assure, son institut est sérieux : "On conseille les clients et on les alerte quand on voit qu'ils font beaucoup de séances". Pour le reste "c'est à eux de gérer", "on ne peut pas les obliger" nous indique-t-elle. Du conseil donc et de la responsabilisation individuelle. D'ailleurs elle l'assure, l'avis de l'Anses ne fera pas fuir les clients qui "savent ce qu'ils font".





"On a une réglementation très stricte en France et qui est très bien faite", tient à remarquer Franck Martinelli. Il est vrai que les mineurs sont interdits dans les instituts depuis bien longtemps, la publicité qui vanterait des bienfaits des UV artificiels est interdite, le port des lunettes est obligatoire et le contrôle des appareils est bien encadré. Le SNPBC assure même qu'il serait bien allé plus loin. "On a développé un questionnaire - réalisé par des médecins - pour détecter les personnes les plus à risques", explique le président - phototypes de peau claire, antécédents familiaux etc. "Lors de la dernière réglementation du secteur en 2015, on a proposé de rendre ce questionnaire obligatoire, ça a été refusé", regrette Marc Boutet.





La dermatologue Claudine Blanchet-Bardon tient à rappeler cependant que contrairement à ce qu'avance le SNPBC dans son communiqué, "les UV naturels (soleil) ou en cabine" ne sont pas "contre-indiqués pour seulement 3 à 7 % de la population française" même si bien entendu certaines populations sont plus exposées. "Tout le monde est à risque".





Une esthéticienne botte en touche : "et bien dans ce cas, il faudrait aussi interdire les plages et les terrasses". Et toc !