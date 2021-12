Covid-19 : un triple vacciné a-t-il autant de risques d'être contaminé par Omicron que par Delta ?

La cinquième vague n'en finit pas. Jeudi 23 décembre, la France a enregistré plus de 91.000 nouveaux cas de Covid-19, du jamais-vu dans le pays. Une flambée épidémique liée au variant Delta - toujours très présent même si le pic semble passé - associé au variant Omicron, beaucoup plus contagieux et majoritaire "entre Noël et le Nouvel an", selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.