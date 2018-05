Intoxiquée par une courge, elle perd tous ses cheveux

Loin de faire le rapprochement avec l’ingestion du butternut, Charlène met d’abord sa perte de cheveux sur le compte d’une mousse coiffante achetée à son coiffeur le même jour. Lors de ses recherches personnelles, la jeune femme fini par tomber sur la publication du docteur Philippe Assouly dans la revue médicale Jama. Elle lui fait prendre conscience de l’origine du problème : une intoxication à la courge. "Quand je suis tombée sur la publication du Dr Assouly, ça a fait tilt. Je l’ai contacté. Ça, plus le fait que mes ongles boudinaient ont confirmé le diagnostic. La toxine a attaqué mes cheveux dans le bulbe. Quand ils en sont sortis au bout d’une semaine, ils se sont cassé un par un", décrit-t-elle.





Selon le dermatologue interviewé par Le Parisien, ces intoxications, rares mais sérieuses, se produisent "avec des citrouilles, courges, courgettes qui sont particulièrement amères". Cela serait dû au possible transfert de cucurbitacine toxique par un insecte pollinisateur. Charlène, qui se marie le mois prochain, milite désormais pour plus de contrôles qualité afin de mieux déceler la trop grande maturité des fruits et légumes.