Isolement de 7 jours en Guadeloupe : "Nous comptons beaucoup sur la responsabilité de chacun"

Alexandre Rochatte : Pour préserver nos deux îles des variants du Covid-19, dont nous sommes épargnés pour le moment, le gouvernement a voulu mettre en place des mesures barrières supplémentaires. Tout d'abord, en autorisant exclusivement un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toute arrivée et non plus les tests antigéniques comme c'était le cas jusqu'à lundi dernier. Ensuite, en demandant à ce que les personnes, une fois arrivées sur les territoires antillais, se mettent dans une situation d'isolement pendant une semaine et qu'à l'issue de cette semaine, elles pratiquent un nouveau test pour vérifier qu'elles ne sont pas porteuses du virus.

Comment se passent les contrôles pour vérifier que cette période d'isolement est bien respectée ?

C'est une déclaration sur l'honneur et nous comptons beaucoup sur la responsabilité de chacun. Je pense que la plupart des gens ont compris quel était l'enjeu et n'ont pas envie que le virus se propage encore plus ou que les variants arrivent là où ils ne sont pas présents. Pour autant, police et gendarmerie ne feront pas de contrôle du respect la septaine parce que par définition, une déclaration sur l'honneur n'est pas une obligation réglementaire et ne peut donc être verbalisée. En revanche, les forces de l'ordre demanderont aux personnes le jour où elles sont arrivées sur l'île et elles répèteront les messages de sécurité sanitaire en espérant qu'ils soient respectés. Si l'on voit qu'on ne parvient pas à avoir un taux de responsabilisation suffisant, on sera obligé de prendre d'autres mesures pour se préserver de toute nouvelle contamination potentielle, comme la restriction des flux aériens. On n'a pas beaucoup d'autres solutions.