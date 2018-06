Je consulte en pharmacie

Dépistage, livraison des médicaments, vaccination, les pharmacies sont en train de développer de nouveaux services. Une solution pour faire face à la pénurie des médecins. En effet, les cabinets sont saturés et il faut attendre plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous. Avec ses 24 000 officines, la profession joue de sa proximité.



