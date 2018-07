Je viens de me faire piquer par une méduse : les trois bons gestes à avoir

2. Rincez abondamment puis désinfectez

Il faut ensuite bien nettoyer la zone touchée avec de l’eau de mer. N’utilisez pas d’eau douce : cela provoquerait l’expulsion de la toxine restante, et vous auriez encore plus mal. Vous pouvez utiliser du vinaigre mais attention, pas sur tout type de méduses : les brûlures de physalies (qui ne sont pas exactement des méduses mais y ressemblent, et sont de teinte bleue) ne doivent pas être soignées avec du vinaigre. On trouve des physalies essentiellement près des côtes charentaises et en Aquitaine.