Jean Castex et Olivier Véran s'exprimeront à 19 heures

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront ce jeudi une conférence de presse, pour annoncer de nouvelles mesures restrictives le week-end en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Cette dernière débutera finalement à 19h et non 18h afin d'attendre les analyses de l'agence européenne du médicament (EMA) qui doit se prononcer sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca.