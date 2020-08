Jérôme Guedj veut la gratuité des masques "pour évacuer les réticences des ronchons" qui n'en veulent pas

En pleine épidémie du coronavirus, Jérôme Guedj, l'ancien président (PS) du conseil départemental de l'Essonne et actuel conseiller départemental d'opposition sur le canton de Massy, a été missionné par Olivier Véran afin d'identifier tous les leviers pour combattre l'isolement des personnes âgées de plus de 70 ans, en temps de crise et dans la période qui suivra.

Un rapport remis en juillet et... un mode d'emploi pour les personnages âgées et vulnérables en cas de "reconfinement" ? "Ce n'est pas une hypothèse sur laquelle j'ai travaillé", balaye d'emblée Jérôme Guedj sur LCI. "Il faut se rappeler d'où l'on vient. Cette crise a montré quelque chose de formidable que l'on avait un peu perdu de vue dans le pays. Soit la première décision collective, de grande maturité civilisationnelle, qui a été prise, consistant à décider un confinement généralisé pour protéger les plus fragiles."

De fait, poursuit-il, "si on part du principe qu'on va vivre un certain temps avec cette satanée maladie, alors il faut la responsabilisation individuelle, une politique publique de tests et l'accompagnement des populations les plus fragiles". Aussi, "comme on demande sur la base du volontariat à ces personnes fragiles afin qu'elles réduisent leurs interactions", l'élu essonnien plaide pour "une politique organisée de lutte contre l'isolement qui peut avoir des effets détestables en contrepartie".