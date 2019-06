Journée du don d'organes : qui peut faire la démarche ?

La journée du don d'organes se déroule ce 22 juin 2019. Cette procédure concerne surtout les familles des personnes décédées. Toutefois, on peut également en offrir de son vivant, notamment pour le don d'un rein ou d'une partie du foie. Il n'est pas nécessaire d'appartenir à la même famille pour le faire. Par contre, les deux personnes devront bien se connaître. Près de 6 000 greffes ont été réalisées dans le pays en 2018.



